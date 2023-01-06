Окупанти за добу обстріляли житловий район Херсона, є загиблий, пошкоджено об'єкти інфраструктури

Російські окупанти за добу обстріляли житловий район Херсона, є загиблий, пошкоджень дістали, зокрема, об'єкти інфраструктури, повідомила пресслужба Херсонської міської ради.

"Ситуація в Херсоні станом на 5 січня. Окупанти обстріляли житловий район Херсона. Окупаційні війська продовжують завдавати ударів по інфраструктурних об'єктах", - зазначено в повідомленні.

Зокрема, один зі снарядів влучив у пожежну частину - частково зруйновано будівлю, пошкоджено техніку. Ще один зі снарядів поцілив у приватний будинок. Унаслідок цього загинув молодий чоловік, який перебував у дворі офісу, розташованого в цій будівлі.

"Ми даємо гідну відсіч окупантам, вони зазнають втрат, проте це не зупиняє їх від бажання тероризувати місцеве населення. Тільки їх повна відсутність може гарантувати мир у Херсонській області", - наголосили в пресслужбі міськради.