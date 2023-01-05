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20:49 05.01.2023

Французький суд відклав на два тижні слухання про екстрадицію Жеваго

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Французький суд відклав на два тижні слухання про екстрадицію Жеваго

Французький суд у четвер переніс на 19 січня слухання з питання про екстрадицію в Україну бізнесмена, колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого після затримання в Куршевелі заарештували 29 грудня за запитом Державного бюро розслідувань (ДБР), повідомляє агентство Reuters.
Воно зазначає, що того самого дня суд у Шамбері на сході Франції має вирішити, чи залишиться бізнесмен, один із найбагатших людей України, за ґратами або ж його можна буде звільнити.
Жеваго заявив суду, що справа проти нього має політичний характер, а його адвокати та прокурор заявили суду, що потребують більше часу, щоб підготуватися до самого слухання про екстрадицію, передає агентство.
Згідно з його матеріалом, бізнесмен запропонував суду заставу в EUR1 млн, щоб його звільнили, разом з іншими гарантіями, а адвокати наполягали, що Жеваго необхідно бути на волі, щоб продовжувати керувати своїм бізнесом.
Як повідомлялося, ДБР звинувачує Жеваго та кількох топменеджерів банку "Фінанси і кредит" в організації механізму розтрати $113 млн, унаслідок чого було завдано збитків інтересам держави та вкладників банку.
За даними ДБР, на сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного і пов'язаних із ним юридичних осіб, зокрема "на акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, 26 об'єктів нерухомості, … 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень і 10 квартир".
Печерський суд Києва ухвалив рішення про затримання Жеваго наприкінці 2019 року, а в міжнародний розшук його було оголошено влітку 2021 року, хоча його адвокати заперечували цей факт.

Теги: #суд #жеваго #екстрадиція #відкладення

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