Події

10:38 04.01.2023

Російські агресори за минулу добу вбили п'ять мирних громадян, 13 поранили – К.Тимошенко

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Російські агресори за минулу добу вбили п'ять мирних громадян, 13 поранили – К.Тимошенко

За підсумками доби 3 січня в Україні внаслідок російської збройної агресії загинуло п’ятеро людей, поранено 13, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко у телеграм-каналі в середу вранці.

Зокрема, за даними обласних військових адміністрацій, у Донецькій області – 1 загиблий, 5 поранених; у Запорізькій – 1 поранений, у Харківській – 2 поранених, у Херсонській – 4 загиблих (у т. ч. 2 загиблих раніше), 5 поранених.

Теги: #жертви #війна

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