Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за примусову мобілізацію громадянина України до НВФ
Група народних депутатів пропонує Верховній Раді передбачити кримінальну відповідальність за примусову мобілізацію громадянина України до незаконних збройних чи воєнізованих формувань держави-агресора або створених на тимчасово окупованій території.
Відповідний законопроєкт №8325 про внесення змін до Кримінального кодексу та інших законів щодо примусової мобілізації в незаконні збройні чи воєнізовані формування, створені на тимчасово окупованій території, або формування держави-агресора зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.
Відповідно до законопроєкту під кримінальну відповідальність підпадає примушування до призову громадянина України, зокрема неповнолітнього або кількох осіб, у тому числі шляхом підкупу чи обіцянки надання неправомірної вигоди, що супроводжуються насильством, яке є небезпечним для життя або здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, що вчинене в умовах воєнного стану, у період збройного конфлікту або заходів з відсічі та стримування військової агресії Російської Федерації чи іншої держави.
Серед авторів законопроєкту - Галина Михайлюк, Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), Сергій Тарута ("Батьківщина"), Ярослав Юрчишин ("Голос"), Лариса Білозір (група "Довіра").