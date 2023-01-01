Події

13:57 01.01.2023

У Херсонській області 13-річний хлопчик двічі потрапив під обстріл росіян у новорічні свята

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13-річний Ярослав у новорічні свята двічі потрапив під обстріл російських військових в Херсонській області, дитину евакуювали в Миколаїв, де лікарі борються за його життя.

Як написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у телеграм-каналі в неділю, за кілька годин до Нового року росіяни атакували смт Наддніпрянське, поблизу Херсона.

"Брат і сестричка, які в той момент поверталися додому, потрапили під обстріл. Хлопчика у важкому стані доставили в лікарню, де лікарі буквально витягли його з того світу. 1 січня, перші хвилини Нового року - російська армія атакує Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав перебував у реанімаційному відділенні. У палаті, в якій лежала дитина у вкрай важкому стані, вибило шибки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Янушевича, хлопчик був евакуйований до Миколаєва, де за його життя продовжують боротися лікарі.

Теги: #херсон #обстріл

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