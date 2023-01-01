Події

12:35 01.01.2023

Внаслідок обстрілів Херсона російськими окупантами в новорічну ніч одна людина загинула, одна поранена

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Внаслідок обстрілів Херсона російськими окупантами в новорічну ніч одна людина загинула, одна поранена

Російські окупанти в новорічну ніч обстрілювали Херсон, унаслідок чого в місті одна людина загинула і ще одна дістала поранень, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Окупанти не припиняли гатити по місту в новорічну ніч. В результаті чергового російського обстрілу 1 людина загинула, 1 - поранена", - написав Тимошенко в телеграм-каналі в неділю.

Він уточнив, що внаслідок обстрілів пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні.

"Зафіксовано близько 7 прильотів, вибито понад 700 вікон. Інформація уточнюється", - підсумував Тимошенко. 

Теги: #херсон #обстріл

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