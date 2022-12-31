У Миколаєві внаслідок обстрілу 6 поранених, 1 з них у важкому стані, повідомив голова обладміністрації
Шестеро жителів Миколаєва дістали поранень унаслідок російського обстрілу міста в суботу, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Шестеро поранених. Троє госпіталізованих, трьом на місці надано допомогу", - написав Кім у телеграм-каналі.
Раніше він повідомляв про двох постраждалих, і ще щонайменше один із них перебуває у важкому стані.
Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли Миколаїв у суботу, зокрема житловий сектор, готелі, гаражі. Пошкоджено житлові будинки, в одному з районів міста виникла пожежа.