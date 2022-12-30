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19:08 30.12.2022

Уряд за час війни виділив понад 1,2 трлн грн на фінансування сектору безпеки та оборони - Шмигаль

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Уряд за час війни виділив понад 1,2 трлн грн на фінансування сектору безпеки та оборони - Шмигаль

Кабінет Міністрів України за час війни виділив понад 1,2 трлн грн на фінансування сектору безпеки та оборони, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наступного року, як і цього року, розвиток сильної армії буде головним завданням уряду. Ресурси, які ми витратили у 2022 році і заклали до бюджету на 2023 рік, чітко це демонструють. За час повномасштабної війни уряд виділив на сектор безпеки та оборони понад 1,2 трлн гривень", - сказав Шмигаль на останньому черговому поточному засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що влада цього року суттєво підвищила виплати всім військовим.

Також понад 250 млрд грн було виділено на закупівлю та модернізацію зброї і техніки.

"Створені й активно працюють нові механізми підтримки безпеки України, серед яких ключове місце посів формат "Рамштайн", який об'єднав 50 країн. Підписано низку довгострокових контрактів на виробництво зброї для України, які будуть профінансовані урядами США, Німеччини, Данії, Великої Британії, Нідерландів, Норвегії та інших наших країн-партнерів упродовж наступних 2-3 років", - заявив він.

Шмигаль наголосив, що Україна продовжує активне виробництво власного озброєння.

"Ми подали заявку на вступ до НАТО. Впроваджуємо найкращі стандарти Альянсу в логістиці, плануванні та звітності. Українська армія без перебільшень тепер одна з найсильніших у Європі та світі. І наша армія принесе нам перемогу. А ми працюватимемо над тим, щоб вона була забезпечена якнайкраще", - підсумував він.

Теги: #україна #оборона #фінансування

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