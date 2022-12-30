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11:20 30.12.2022

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкриває новий телефонний номер консультаційної лінії

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкриває новий телефонний номер консультаційної лінії

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкриває новий телефонний номер консультаційної лінії. Як повідомляє пресслужба штабу, тепер у громадян з'явиться більше можливостей отримати консультацію з приводу полонених або зниклих безвісти за особливих обставин рідних.

"Новий номер для дзвінків з України 0 800 300 529 (безкоштовно). Для дзвінків із-за кордону 044 390 43 90 (за тарифами оператора)", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що, на відміну від звичайних GSM-ліній, нові номери зможуть приймати дзвінки навіть у разі блекауту.

"Адже раніше в умовах тривалої відсутності електропостачання звичайні GSM-лінії працювали нестабільно, і тому громадянам почасти було складно додзвонитися до Коордштабу. Відтепер дзвінки на лінію надходитимуть через мережу інтернет за допомогою двох каналів, зокрема резервного через Starlink", - наголошують у штабі.

Там уточнюють, що поряд із новими номерами 0 800 300 529 (для дзвінків з України) та 044 390 43 90 (для дзвінків з-за кордону) також діятиме і попередній номер консультаційної лінії штабу 095 412 74 24.

Нові номери консультаційної лінії розпочали роботу з 29 грудня 2022 року.

"Координаційний штаб завжди готовий надати вичерпну та компетентну інформацію, що стосується полонених або зниклих українських захисників", - підсумували в штабі.

Теги: #номер #військовополонені #коордштаб

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