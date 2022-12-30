Мешканка Харківщини, яка під час окупації впроваджувала російські освітні стандарти у школах Балаклійської та Савинської ОТГ, постане перед судом

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області затвердила та направила до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт щодо 45-річної мешканки Балаклії, яка звинувачується у колабораційній діяльності (ч.5 ст.111-1 КК України, ч.3 ст.111-1 КК України).

"У травні вона вступила на посаду "начальника відділу освіти Балаклійського ТУ Ізюмського району Харківської області". Колаборантка навіть уклала псевдотрудовий договір із так званим "головою тимчасової ВДА м. Балаклія", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, обвинувачена брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, видавала накази про прийом на роботу, зокрема й директорів шкіл, та укладала трудові договори. На колективних нарадах вона також повідомляла директорам навчальних закладів Балаклійської та Савинської ОТГ, що навчальний процес здійснюватиметься виключно російською мовою та за освітніми стандартами РФ. Крім того, обвинувачена модерувала направлення вчителів до Курська для перепідготовки за російськими стандартами та програмами. Вона також давала вказівки підлеглим їй директорам навчальних закладів вилучити з бібліотек українську літературу та державну українську символіку та зажадала комісійно складати та підписувати відповідні акти.