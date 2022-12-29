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13:23 29.12.2022

Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника - Генштаб ЗСУ

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Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника - Генштаб ЗСУ

Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника, який для зосередження артилерійського вогню на бахмутському напрямку зменшив кількість обстрілів позицій українських військ на херсонському та запорізькому напрямках, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Найскладніша ситуація залишається на сході нашої країни, де противник намагається вийти на адмінмежу Донецької області. З 23 грудня під час операції Сил і оборони сталося 259 бойових зіткнень із противником. Агресор здійснив понад 4 тис. обстрілів наших військ", - сказав він на брифінгу у Military Media Center у четвер.

Основні зусилля ворога, як і раніше, зосереджені на бахмутському напрямку, зазначили в Генштабі.

"Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника, які під прикриттям вогню артилерії наполегливо наступають на позиції наших військ", - розповів Громов.

З його слів, для зосередження артилерійського вогню на бахмутському напрямку ворог свідомо зменшив кількість обстрілів позицій українських військ на херсонському та запорізькому напрямках.

"При цьому боєприпаси були доставлені на бахмутський та лиманський напрямки", - сказав він.

За інформацією Генштабу, понад 40% артилерійських обстрілів противника вздовж лінії зіткнення від Куп'янська до Мар'їнки припадає саме на бахмутський напрямок.

Теги: #генштаб_всу #бахмут

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