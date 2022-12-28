Події

15:21 28.12.2022

Туреччина отримала 16% експортованого з України зерна – Ердоган

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Туреччина отримала 16% експортованого з України зерна – Ердоган

Посередницька роль Туреччини між Росією та Україною допомогла укласти угоду щодо безпечного транспортування сільгоспкультур з українських чорноморських морпортів, при цьому країни ЄС отримали приблизно 44% постачання зерна, Туреччина – 16%, країни Африки – 14%.

Як повідомляється на сайті турецького інформагентства "Анадолу", про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з молоддю у провінції Ерзурум на північному сході країни.

Він також наголосив, що Туреччина має намір виробляти борошно з російського зерна для відправлення до країн Африки за координації з Росією і ООН.

Як повідомлялося, з початку серпня та станом на кінець грудня 2022 року з українських портів у межах Стамбульських зернових домовленостей уже експортовано 15,5 млн тонн зерна до 38 країн світу. За зазначений період прикордонники оглянули вже майже 600 суден, які беруть участь у "зерновій ініціативі" з експорту продовольства з трьох українських мор портів.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору на 120 днів для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси" та "Південного". Після закінчення періоду його дії угоду було продовжено ще на 120 днів, починаючи з 19 листопада 2022 року.

Теги: #туреччина #зернова_ініціатива

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