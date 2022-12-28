В УПЦ (МП) заперечують будь-які законні підстави для перейменування церкви

Українська православна церква зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ, а її релігійний центр, як і всі органи управління, розташовується у Києві, заявили в УПЦ (МП), коментуючи рішення Конституційного Суду (КС).

"Конституційний Суд України визнав закон про перейменування конституційним. Водночас слід зазначити, що рішення Конституційного Суду не зобов’язує Українську православну церкву змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України", - заявив голова юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов, повідомляє пресслужба УПЦ.

Він наголосив, що в самому законі відсутня будь-яка згадка про УПЦ.

"Статутні документи свідчать, що УПЦ зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ, її релігійний центр, як і всі органи управління, знаходяться в місті Києві. Тож всі спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні", - наголосив він.

"Таким чином, не дивлячись на рішення Конституційного Суду, слід зазначити, що на сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української православної церкви", - сказав Бахов.

Як повідомлялося, Конституційний Суд України визнав конституційними зміни до статті 12 закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", які зобов'язують релігійні організації повністю відображати належність до релігійного об'єднання, керівний центр якого розташований за межами України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов закликав Українську православну церкву не приховувати своє причетність до РПЦ.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що відомство рекомендуватиме не продовжувати оренду Успенського собору і Трапезної церкви Києво-Печерської лаври для Української православної церкви (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не забирати в Української православної церкви Московського патріархату два храми на території лаври.

Рада національної безпеки і оборони України у грудні запровадила санкції проти деяких ієрархів УПЦ (МП), зокрема намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя).