КС визнав конституційними законодавчі норми, що наказують зазначати повну назву релігійних організацій, керівний центр яких розташований за межами України

Конституційний Суд України визнав конституційними зміни до статті 12 закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", які зобов'язують релігійні організації повністю відображати належність до релігійного об'єднання, керівний центр якого розташований за межами України.

Як зазначено в повідомленні Конституційного Суду на сайті у вівторок, 27 грудня на пленарному засіданні КС ухвалив рішення за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України закону України "Про внесення зміни до статті 12 закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій, які входять до структури релігійної організації, керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України".

"Конституційний Суд України оспорюваний закон визнав таким, що відповідає Конституції України", - зазначено в повідомленні.

У КС наголошують, що ухвалений закон зобов'язав релігійні об'єднання відображати належність до релігійної організації за межами України, до якої вона входить, шляхом обов'язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації.

"Також цей закон установив обмеження в умовах війни доступу священнослужителів, релігійних проповідників, наставників релігійних організацій, керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України у частини, з’єднання Збройних сил України та інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації або інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації або інших обмежень, передбачених законом", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією суду, ухвалюючи рішення, КС врахував рішення Європейського суду з прав людини у справі Ільїн та інші проти України, де, зокрема, зазначено, що "сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрованою, узяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільства загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, у принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву".

Джерело: https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-ukrayiny-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-povnoyi-nazvy-religiynyh