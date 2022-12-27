Події

14:37 27.12.2022

На засіданні Ставки обговорили стан справ на фронті, зокрема біля Бахмута та Кремінної

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На засіданні Ставки обговорили стан справ на фронті, зокрема біля Бахмута та Кремінної

 Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляється на офіційному сайті президента.

Учасники заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті, обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна.

На засіданні було розглянуто питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням. Окремо зупинилися на актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Теги: #ставка #зеленский

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