27 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 307 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 307 RUSSIAN AGRESSION

27 грудня відзначають Міжнародний день протиепідемічної готовності.

Католицька церква – День апостола та євангеліста Івана.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана та Феотиха.

Міжнародний день протиепідемічної готовності

Незважаючи на всі зусилля, яке вживає світова спільнота у боротьбі з глобальними проблемами сучасності, реальність така, що кількість цих проблем не скорочується, а швидше навпаки зростає. Так, новою загрозою для світу стала пандемія коронавірусу, захворювання, відомого як COVID-19.

Враховуючи весь спектр загроз, принесених пандемією у повсякденне життя пересічних громадян, а також найважчі наслідки, як для світової економіки, на 36-му пленарному засіданні Генасамблеї ООН, що проходило 7 грудня 2020 року, було ухвалено Резолюцію про заснування нової пам'ятної дати – Міжнародного дня протиепідемічної готовності.

Усі заходи, приурочені до цієї дати, мають бути спрямовані на просвітництво населення з питань профілактики епідемічних захворювань, роз'яснення людям важливості та необхідності кампанії для щеплення, вироблення спільних міждержавних заходів щодо боротьби з пандемією та кроків щодо запобігання поширенню можливих аналогічних захворювань.

Ще цього дня:

537 – У Константинополі, столиці Візантійської імперії, освятили храм святої Софії, який упродовж тисячоліття був головним храмом православного світу;

1648 – Тріумфальний в'їзд гетьмана Війська Запорізького Богдана Хмельницького до Києва через Золоті ворота;

1932 - Постанова ЦВК і РНК СРСР про запровадження в СРСР єдиної паспортної системи та "обов'язкового запису паспортів". Селяни паспортів не отримали, через що фактично перетворилися на кріпаків; з'явився додатковий привід для переслідування мандрівних кобзарів;

1932 - У розпал Великої депресії у Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв "Radio City Music Hall", розрахований на 5945 місць.

1934 – Політбюро ЦК ВКП(б) своєю Постановою № 488 "Про Україну" ухвалило рішення депортувати 2 000 "антирадянських" родин із прикордонних районів України та переселити 7-8 тис. господарств "ненадійного елемента" із західної частини України до східної;

1945 – У Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду. Перші фінансові операції МВФ розпочав 1 березня 1947 року;

1979 - Радянські військові вбили президента Афганістану Хафізуллу Аміна;

1979 – За рішенням керівництва СРСР 75-тисячний контингент радянських військ увійшов на територію Афганістану;

1991 – Незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В'єтнам, Камбоджа, Молдова та Франція;

1994 - Запущено в експлуатацію київську станцію метро "Позняки":

1997 - Введено в експлуатацію станцію метро "Печерська";

2008 - Під кодовою назвою "Литий свинець" у Секторі Гази розпочалася антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.

День апостола та євангеліста Івана

Апостол Іван є автором одного з Євангелій Ісуса Христа і Одкровення. Іван був сином Зеведея та Соломії, дочки святого обручника Йосипа.

Він був покликаний Ісусом Христом до Своїх учнів на Генісаретському озері: залишивши батька свого Зеведея в човні, він, разом зі своїм братом Яковом, пішов за Христом. Апостол Іван був особливо улюблений Господом за незлобивість і незайману чистоту.

Після свого покликання святий Іван не розлучався зі Спасителем і був одним із трьох учнів, яких Господь особливо наблизив до Себе. На Хресті Ісус доручив Іванові дбати про Діву Марію.

День пам'яті святих мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана та Феотиха

Святі жили в Єгипті і постраждали за віру у часи правління імператора Діоклетіана в 3 столітті. За переказами, під час гонінь християнин Аполлоній, злякавшись страждань, попросив язичника Филимона переодягнутися в його одяг і принести жертву ідолам. Однак Филимон несподівано оголосив, що сам вірить у Христа. Аполлоній покаявся і відкрито сповідав свою віру.

Обох святих після суворих тортур стратили. У катуванні християн брав участь язичник Аріан. Пізніше він покаявся і прийняв хрещення разом зі своїми охоронцями, старшим з яких був Феотих. Усіх їх язичники стратили за відступництво.

Іменини: Іларіон, Микола, Филимон.