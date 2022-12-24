Харківська облрада перейменувала театр Пушкіна

Харківська облрада на сесії в суботу перейменувала комунальне підприємство "Харківський академічний російський драматичний театр ім. О.С.Пушкіна", прибравши з його назви слово "російський" і згадку про російського поета.

"Депутати обласної ради ухвалили важливе рішення про перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна. Відтепер заклад матиме назву "Харківський академічний драматичний театр", - написав у телеграм-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Він наголосив, що вважає це рішення своєчасним.

"Росіяни майже рік демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам'яток Харкова – рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, самі ж цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів. Тільки у березні цей театр тричі потрапляв під ворожив обстріл: тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері... Це рішення – на часі", - написав Синєгубов.

Як повідомлялося, питання про перейменування театру вже виносилося на сесію облради у вересні, але набрало лише 44 голоси з необхідних для ухвалення рішення 61.

Його планувалося розглянути на позачерговій сесії 3 грудня, проте питання не було винесено до порядку денного. Як повідомила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко, це було пов'язано зі зверненням громадської організації "Кругозір.Мотивація " з проханням винести питання про назву театру на громадські слухання.