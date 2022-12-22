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12:22 22.12.2022

Український фільм "Клондайк" не увійшов до короткого списку премії "Оскар"

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Український фільм "Клондайк" не увійшов до короткого списку премії "Оскар"

Український фільм "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач не увійшов до короткого списку премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Згідно з переліком, оприлюдненим Американською кіноакадемією, "Клондайк", який потрапив у довгий список премії, не увійшов до короткого списку.

Водночас створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно документальний фільм данського режисера Сімона Леренга Вільмонта "Будинок зі скалок" потрапив до короткого списку "Оскара".

Номінантів на "Оскар" буде оголошено 24 січня 2023 року, а 95-та церемонія нагородження відбудеться 12 березня 2023 року.

Як повідомлялося, у 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" ("Evge"), у 2020 році - фільм Валентина Васяновича "Атлантида" ("Atlantis"), у 2021 році - фільм "Погані дороги" режисера Наталії Ворожбит.

За часи незалежності Україна в різні роки понад 10 разів висувала фільми на премію "Оскар", проте жоден із них не потрапив до списку номінантів.

Теги: #оскар #клондайк

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