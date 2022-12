Віцепрезидент США Камала Гарріс візьме участь у спільному засіданні Конгресу сьогодні ввечері у Капітолії США, де виступить президент України Володимир Зеленський, повідомляє CNN.

Як очікується, Зеленський виступить о 02.30 22 грудня за київським часом.

Джерело Live updates: Russia's war in Ukraine and Zelensky's visit to the US (cnn.com)