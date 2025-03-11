Захисники України в ніч на 11 березня знищили балістичну ракету та 79 із 126 задіяних ворогом дронів

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Ворог атакував у ніч на 11 березня 2025 року (із 19.00 10 березня) балістичною ракетою Іскандер-М із району Таганрога – рф та 126-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

Станом на 08.00 підтверджено збиття балістичної ракети Іскандер-М та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.”, - інформують ПС ЗСУ.

35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).