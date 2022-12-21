Порошенко співчуває родині колишнього в'язня Кремля Геннадія Афанасьєва, який загинув у бою на Луганщині

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Петро Порошенко висловив співчуття родині колишнього в'язня Кремля Геннадія Афанасьєва, який загинув у бою на Луганщині.

"Втрачати важко. Особливо важко втрачати своїх, тих, за кого боровся і разом з ким боровся за Україну. Загинув Гена, Геннадій Афанасьєв. Я передивляюся спільні фото, і здається, минула лише мить від того часу, коли я міг потиснути руку йому, щойно звільненому з російських застінків. Це відчуття не передати словами", – написав Порошенко у фейсбуці.

Він додав, що у загиблого під Білогорівкою (Луганська обл.) Афанасьєва залишилися маленька дочка та дружина.

"Важко підібрати правильні слова. Мої співчуття рідним", – написав Порошенко.

Як повідомлялося, у середу Герой України, "Луганський партизан" Володимир Жемчугов повідомив про загибель на фронті колишнього політв'язня Геннадія Афанасьєва. Пізніше мати Геннадія Ольга Афанасьєва в коментарях до одного зі своїх повідомлень зазначила, що ця інформація підтвердилася.