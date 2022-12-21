Події

17:30 21.12.2022

На Дніпропетровщині вдалося стабілізувати енергосистему, відключення відбуватимуться за графіками – голова ОВА

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На Дніпропетровщині вдалося стабілізувати енергосистему, відключення відбуватимуться за графіками – голова ОВА

Енергетикам Дніпропетровської області після п'яти діб безперервної роботи вдалося стабілізувати енергетичну систему області, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Заживлена вся критична інфраструктура області. Підключені водогони та котельні. Вони працюють у штатному режимі. Надходить електрика і до будинків. Після жорстких відключень повертаємося до графіків", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Він повідомив, що у регіоні діють три черги. Дві – з електрикою, одну – знеструмлюють. Планується, що в житлові будинки електрику подаватимуть п'ять годин, відключатимуть – на чотири години, проте у разі дефіциту потужності можуть бути триваліші відключення.

"При цьому тотальна економія лишається трендом цієї зими. Користуємося електроприладами по черзі і максимально заощаджуємо. Вимикаємо усе зайве. Всюди. Удома і на роботі. Так допомагаємо країні і самим собі. Переможемо зиму разом", - закликав Резніченко.

Теги: #дніпропетровщина #відключення

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