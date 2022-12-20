Кабмін звільнив Данилюка з посади члена Нацкомісії зі стандартів держмови

Кабінет Міністрів звільнив Іллю Данилюка із посади члена Національної комісії зі стандартів державної мови.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, звільнено Іллю Данилюка з посади члена Національної комісії зі стандартів державної мови.

Крім того, тимчасово покладено виконання обов'язків голови Державного космічного агентства України на Володимира Беня (першого заступника голови агентства).