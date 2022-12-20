Події

19:09 20.12.2022

Кабмін звільнив Данилюка з посади члена Нацкомісії зі стандартів держмови

1 хв читати
Кабмін звільнив Данилюка з посади члена Нацкомісії зі стандартів держмови

Кабінет Міністрів звільнив Іллю Данилюка із посади члена Національної комісії зі стандартів державної мови.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, звільнено Іллю Данилюка з посади члена Національної комісії зі стандартів державної мови.

Крім того, тимчасово покладено виконання обов'язків голови Державного космічного агентства України на Володимира Беня (першого заступника голови агентства).

 

Теги: #кабмін #кадри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 09.12.2022
Уряд стурбований відтермінуванням на два тижні терміну прийняття документів від кандидатів на посаду директора НАБУ - Шмигаль

Уряд стурбований відтермінуванням на два тижні терміну прийняття документів від кандидатів на посаду директора НАБУ - Шмигаль

17:01 02.12.2022
Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита

13:14 01.12.2022
Призначено нового в.о. гендиректора і головного інженера Запорізької АЕС

Призначено нового в.о. гендиректора і головного інженера Запорізької АЕС

19:24 30.11.2022
Кабмін дозволив продавати "зелену" е/е на двосторонніх безперервних аукціонах

Кабмін дозволив продавати "зелену" е/е на двосторонніх безперервних аукціонах

18:55 22.11.2022
Уряд України передав "Нафтогазу" виділені Канадою 12,7 млрд грн для закупівлі газу в ПСГ - прем'єр

Уряд України передав "Нафтогазу" виділені Канадою 12,7 млрд грн для закупівлі газу в ПСГ - прем'єр

18:22 18.11.2022
Кабмін призначив Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ

Кабмін призначив Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ

20:05 14.11.2022
Секретар Нацради з відновлення Гетманцев рекомендує кадрово посилити команду Плану відновлення в Кабміні

Секретар Нацради з відновлення Гетманцев рекомендує кадрово посилити команду Плану відновлення в Кабміні

20:55 05.11.2022
Кабмін надав статус національного надбання восьми унікальним науковим об'єктам

Кабмін надав статус національного надбання восьми унікальним науковим об'єктам

09:39 04.11.2022
Кабмін призначив Лозинського в.о. міністра розвитку громад і територій

Кабмін призначив Лозинського в.о. міністра розвитку громад і територій

19:42 02.11.2022
Шмигаль провів зустріч із главою МЗС Іспанії, обговорили поглиблення європейської інтеграції та повоєнне відновлення

Шмигаль провів зустріч із главою МЗС Іспанії, обговорили поглиблення європейської інтеграції та повоєнне відновлення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України, перекидають особовий склад, озброєння та військову техніку з Далекого Сходу

Резніков: На наступний рік укладено багато контрактів на постачання Україні необхідної зброї та амуніції

На ваших плечах – захист не Донбасу, а України – Зеленський військовим у Бахмуті

Зеленський підписав закон щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КС

РФ здійснила 19 грудня найбільший за кількістю випущених Shahed-136 обстріл

ОСТАННЄ

"ДТЕК" за добу відновив електропостачання понад 25 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

Окупанти продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України, перекидають особовий склад, озброєння та військову техніку з Далекого Сходу

Кулеба: Потрібно негайно визнати "Вагнер" терористичною організацією

Прикордонники виявили давньоримське поселення на Херсонщині

Понад 90% споживачів Херсонщини забезпечені газо- та водопостачанням – заступник глави ОП

Звернення Krutь не є підставою для припинення участі групи Tvorchi у нацвідборі на "Євробачення-2023" - оргкомітет

Резніков: На наступний рік укладено багато контрактів на постачання Україні необхідної зброї та амуніції

ЦБ Великої Британії представив перші банкноти із зображенням Карла III

До вишів зараховано майже 415 тис. абітурієнтів у 2023 році - Шкарлет

ДБР затримало ще двох співробітників Херсонського СІЗО, які працювали на загарбників під час окупації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА