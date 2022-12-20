Події

07:11 20.12.2022

Незважаючи на війну, Вертеп-Фест у Харкові відбудеться

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Традиційний фестиваль Вертеп-Фест у Харкові відбудеться 6 січня, але в усіченому варіанті, організатори з усієї програми залишили лише одну акцію – одночасне виконання колядки "Нова радість стала".

"Цього року ми залишаємо з усієї програми ту частину, яка доступна кожному та кожній – акцію "Нова радість стала"... 6 січня о 12:00. Де б ви не були, з ким поряд би ви не були, один чи колективом - давайте, всі разом заспіваємо колядку, дамо Україні захисний шар нашої любові, нашого бажання Перемоги і миру!" - повідомляється на сторінці Вертеп-Фесту у Харкові у фейсбуці.

На фото: Вертеп-Фест 2017

Організатори також просять усіх охочих зареєструвати себе чи свій колектив як учасника Вертеп-Фесту-2023.

Фестиваль Вертеп-Фест відбувається з 2017 року, коли за ініціативи харківських пластунів Благодійний фонд "Харків із тобою" вперше організував проведення Всеукраїнського фестивалю вертепів напередодні Старого Нового року у Харкові. Зазвичай, його програма розрахована на 2 дні і містить окрім одночасного виконання колядки "Нова радість стала" проведення вертепного ходу по вул. Сумська та виступи вертепних колективів у різних куточках міста (у військовому госпіталі, у дитячих будинках, ТРЦ тощо).

На фото: Вертеп-Фест 2022

 

 

Теги: #харків #вертеп

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