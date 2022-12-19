У Львові відкрили другий в області банк грудного молока - Козицький

Другий на Львівщині банк грудного молока відкрили сьогодні у Львівському обласному перинатальному центрі, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Цей банк необхідний для новонароджених, особливо для дітей, які народилися передчасно… Це вже другий банк грудного молока у Львівській області. Перший відкрили у серпні поточного року в неонатальному центрі Львівської обласної клінічної лікарні", – написав Козицький.

За його даними, на обладнання та облаштування центру використано понад 13 млн гривень із бюджету області та коштів перинатального центру, а навчання персоналу провели у Польщі.