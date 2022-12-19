Події

07:58 19.12.2022

На українському півдні ППО знищила десять дронів-камікадзе "Shahed-136"

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На українському півдні ППО знищила десять дронів-камікадзе "Shahed-136"

На українському півдні протиповітряна оборона знищила 10 дронів-камікадзе "Shahed-136", повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"На південному напрямку збито 10 "шахедів" окупантів", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, у ніч із 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.

Він зазначив, що на південному напрямку силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 10 "шахедів".

 

 

 

Теги: #одеська_область #обстріл

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