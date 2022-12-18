У Миколаївській області п'ятеро людей, серед них двоє дітей, загинули в результаті падіння автомобіля з мосту

У селі Кінецьпіль Миколаївської області п'ятеро людей загинули в результаті падіння автомобіля у річку, повідомило Головне управління ДСНС України в Миколаївській області.

Повідомлення про трагедію рятувальники отримали 18 грудня вдень. "З автомобільного мосту в річку Кодима впав автомобіль Mitsubishi Sigma внаслідок чого загинуло 5 людей з них 2 дітей (дівчата 2015 та 2017 р.н.)", - наголошується в повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце, провели роботи з деблокування тіл загиблих, використавши гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання. Транспортний засіб за допомогою крана вилучили із водойми.

"Причини та обставини надзвичайної ситуації з'ясовують співробітники поліції", - інформує ДСНС.