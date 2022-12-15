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14:30 15.12.2022

Зеленський закликав поставити Україні сучасні танки

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Зеленський закликав поставити Україні сучасні танки

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у четвер через відеозв'язок на Раді Європейського Союзу, закликав європейські держави поставити Україні сучасні танки.

Він наголосив, що оборонна підтримка України не має ставати меншою, оскільки це важливо для захисту української свободи та самої ідеї Європи у глобальному протистоянні з Росією.

"Але, крім цього, ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачань. Це стосується і ППО та ПРО – я прошу кожну з двадцяти семи країн Європейського Союзу вирішити, що конкретно ви можете зробити для збільшення обсягу постачань ППО та ПРО. Це стосується і сучасних танків – немає жодної раціональної причини, чому Україні не отримати б їх уже зараз", - сказав Зеленський.

За його словами, європейська держава, яка першою надасть Україні сучасні танки, відкриє можливість аналогічних постачань усьому світу й запам'ятається як один із найважливіших захисників свободи сучасності.

Крім того, зазначив Зеленський, прискорити завершення російської агресії допомогло б і постачання Україні далекобійних артилерійських та ракетних систем.

Теги: #танки

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