Фінляндія закупить у Ізраїлю та Швеції ракети на 147 млн євро

Оборонні сили Фінляндії закуплять у Ізраїлю та Швеції ракети на загальну суму 147 млн євро.

"Оборонні сили закуплять у Ізраїлю 122-міліметрові ракети дальнього радіусу дії для використання у легких ракетних артилерійських установках", - повідомило у понеділок міністерство оборони.

Вартість операції складає близько 70 мільйонів євро.

"Ця угода є частиною прискореної закупівлі засобів оборони, на яку було виділено додаткове фінансування у додатковому держбюджеті", - сказав міністр оборони Антті Кайкконен (Antti Kaikkonen).

За його словами, ракети значно посилять та доповнять оперативну готовність систем озброєння.

Крім того, Фінляндія також із коштів додаткового бюджету закупить ракети класу "повітря-повітря" Bolide, які виробляє шведська компанія Saab Dynamics.

Вартість цієї операції складає майже 77 мільйонів євро.

Ракети Bolide використовуються в зенітних ракетних системах ITO05 (ASRAD-R) та ITO05M (RBS70).