Події

20:52 12.12.2022

Нідерланди заявляють про готовність прийняти у себе трибунал над винними у воєнних злочинах в Україні

1 хв читати
Нідерланди заявляють про готовність прийняти у себе трибунал над винними у воєнних злочинах в Україні

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявляє, що Нідерланди можуть прийняти у себе спеціальний трибунал для суду над винними у війні Росії проти України.

"Якщо є необхідність у такому трибуналі щодо агресії, його можна створити в Гаазі", - наводить слова міністра у понеділок нідерландський телеканал NOS.

Раніше з аналогічною пропозицією виступили у Палаті представників демократи від партії D66, причому ця пропозиція знайшла підтримку більшості.

За словами Гукстри, "необхідно розглянути всі варіанти, що ведуть до судового переслідування за ці злочини". Він зазначає, що такому трибуналу потрібна "широка міжнародна політична та фінансова підтримка", так само як і те, що трибунал не має втручатися в роботу Міжнародного кримінального суду, який вже працює в Гаазі.

Теги: #війна #трибунал #нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:42 12.12.2022
Окупанти завдали шести ракетних ударів у понеділок, із яких чотири по Костянтинівці

Окупанти завдали шести ракетних ударів у понеділок, із яких чотири по Костянтинівці

19:22 12.12.2022
Сили оборони завдали за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

Сили оборони завдали за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

17:30 12.12.2022
Кулеба закликав країни ЄС підтримати спецтрибунал щодо агресії РФ

Кулеба закликав країни ЄС підтримати спецтрибунал щодо агресії РФ

16:56 12.12.2022
Я щодня опікуюся менеджментом війни – Зеленський у шоу Леттермана

Я щодня опікуюся менеджментом війни – Зеленський у шоу Леттермана

16:53 12.12.2022
Якщо Путін помре, війни не буде - Зеленський у шоу Леттермана

Якщо Путін помре, війни не буде - Зеленський у шоу Леттермана

10:18 12.12.2022
Окупанти втратили за добу в Україні понад 600 військових, 24 танки й артсистему - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні понад 600 військових, 24 танки й артсистему - Генштаб ЗСУ

10:02 12.12.2022
Малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну в осяжному майбутньому, проте білоруська інтервенція в найгіршому разі лише тимчасово відверне українські сили - ISW

Малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну в осяжному майбутньому, проте білоруська інтервенція в найгіршому разі лише тимчасово відверне українські сили - ISW

11:25 11.12.2022
Пентагон, ймовірно, став менше занепокоєний ризиком ескалації війни і дав "зелене світло" Києву на завдавання ударів по території РФ - ISW

Пентагон, ймовірно, став менше занепокоєний ризиком ескалації війни і дав "зелене світло" Києву на завдавання ударів по території РФ - ISW

11:04 11.12.2022
Втрати окупантів за добу становлять 380 осіб, 2 танки, 3 бойові машини та 10 БПЛА - Генштаб ЗСУ

Втрати окупантів за добу становлять 380 осіб, 2 танки, 3 бойові машини та 10 БПЛА - Генштаб ЗСУ

18:47 10.12.2022
Окупанти здійснили чотири артобстріли Горлівки для залякування місцевих жителів, на Луганщині проводять превентивні заходи щодо боротьби з дезертирством – Генштаб ЗСУ

Окупанти здійснили чотири артобстріли Горлівки для залякування місцевих жителів, на Луганщині проводять превентивні заходи щодо боротьби з дезертирством – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував Росії розпочати виведення військ з території України на Різдво

Зеленський запропонував лідерам G7 скликати спеціальний Global Peace Formula Summit для реалізації української формули миру

Зеленський запропонував лідерам G7 три кроки, щоб прискорити настання миру в Україні

Сили оборони завдали за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

Зеленський не вважає, що Путін готовий застосувати ядерну зброю

ОСТАННЄ

Зеленський запропонував Росії розпочати виведення військ з території України на Різдво

У G7 заявляють, що прагнуть задовольнити нагальні фінансові потреби України

Зеленський запропонував лідерам G7 скликати спеціальний Global Peace Formula Summit для реалізації української формули миру

Зеленський запропонував лідерам G7 три кроки, щоб прискорити настання миру в Україні

На Донеччині під час робіт із розмінування загинули троє піротехніків ДСНС, ще двоє дістали поранень

ЄС упровадив санкції проти 24 фізичних та п'яти юридичних осіб з Ірану

Оголошено номінантів на премію "Золотий глобус"

В Україні створять єдину базу притулків для тварин

Україна готова брати активну участь і пропонує три принципи модернізації Східного партнерства

В Україні запустили бота-помічника для пошуку Пунктів незламності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА