Нідерланди заявляють про готовність прийняти у себе трибунал над винними у воєнних злочинах в Україні

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявляє, що Нідерланди можуть прийняти у себе спеціальний трибунал для суду над винними у війні Росії проти України.

"Якщо є необхідність у такому трибуналі щодо агресії, його можна створити в Гаазі", - наводить слова міністра у понеділок нідерландський телеканал NOS.

Раніше з аналогічною пропозицією виступили у Палаті представників демократи від партії D66, причому ця пропозиція знайшла підтримку більшості.

За словами Гукстри, "необхідно розглянути всі варіанти, що ведуть до судового переслідування за ці злочини". Він зазначає, що такому трибуналу потрібна "широка міжнародна політична та фінансова підтримка", так само як і те, що трибунал не має втручатися в роботу Міжнародного кримінального суду, який вже працює в Гаазі.