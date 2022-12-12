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20:21 12.12.2022

ЄС упровадив санкції проти 24 фізичних та п'яти юридичних осіб з Ірану

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ЄС упровадив санкції проти 24 фізичних та п'яти юридичних осіб з Ірану

ЄС вніс до санкційного списку 24 фізичних та п'ятьох юридичних осіб із Ірану, зокрема - за розробку та постачання безпілотників Росії, йдеться в заяві Ради ЄС.

"Сьогодні Рада додала чотирьох фізичних та чотирьох юридичних осіб до списку суб'єктів, які потрапляють під обмежувальні заходи за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - йдеться у заяві, оприлюдненій у понеділок. Зазначається, що це сталося у світлі розробки та доставки іранських безпілотників до РФ.

Під санкції потрапили компанії Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) та Paravar Pars, а також Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO).

У ЄС заявили, що готові й надалі впроваджувати санкції проти Ірану на цій основі.

Ще 20 фізичних та одна юридична особа були додані до санкційного списку у зв'язку з порушенням прав людини в Ірані.

 

Теги: #єс #санкції #іран

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