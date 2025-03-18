Інтерфакс-Україна

Події

19:18 18.03.2025

Консорціум "УК "КАМпарітет" переміг у конкурсі АРМА на управителя Будинком профспілок у Києві

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Консорціум “Управляюча компанія “КАМпарітет” став переможцем конкурсу Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), з відбору управителя Будинком профспілок на Майдані Незалежності, 2 в Києві, повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Відтепер, згідно з умовами договору управління, 89,85% доходів від управління активом будуть спрямовані до державного бюджету України. При цьому, незалежно від фінансових результатів діяльності, управитель зобов’язаний щомісяця перераховувати до бюджету гарантований платіж у розмірі 1,59 млн грн", – написала Дума в Телеграм-каналі у вівторок.

АРМА нагадує, що Будинок профспілок передано в управління агентства на підставі ухвали Печерського районного суду Києва. Площа будівлі становить 13,8 тис. кв. м. Ринкову вартість активу визначили на рівні 850 млн грн.

Згідно з результатами конкурсу на платформі Prozorro, окрім "УК "КАМпарітет" у конкурсі взяли участь ТОВ "Фуршет", ТОВ "ЄС Трейд" і ТОВ "Стар Інвестмент Ван".

За даними Opendatabot, власниками консорціуму "УК "КАМпарітет" є ТОВ "Управляюча компанія "Євро-Сервіс" (48%), ТОВ "Паркінг Комфорт" (48%) і ТОВ "Беррі Хаб Плюс". Кінцеві бенефіціари – Юрій Тарасенко, Вадим Петрекуци.

Як повідомлялося, консорціум “УК “КАМпарітет” у січні 2025 року також був відібраний управителем майновим комплексом ТОВ "Українська ягода".

 

Теги: #арма #керуючі #будинок_профспілок

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