Події

19:42 12.12.2022

Окупанти завдали шести ракетних ударів у понеділок, із яких чотири по Костянтинівці

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Окупанти завдали шести ракетних ударів у понеділок, із яких чотири по Костянтинівці

Російські окупанти протягом минулої доби завдали шести ракетних ударів по Україні, чотири з яких - по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснили обстріл м. Херсон із реактивних систем залпового вогню.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та запорізькому напрямках, а на інших напрямках намагається стримувати дії підрозділів України.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Певні підрозділи збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують перебувати у прикордонних із Україною районах. За добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Середина-Буда та Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна та Кам’янка Харківської області.

На куп'янському напрямку окупанти обстріляли райони сіл Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На лиманському напрямку обстріляно райони Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.

На бахмутському напрямку окупанти обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони майже 20 населених пунктів, зокрема Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр та Дружба на Донеччині. На авдіївському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Залізне, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. На новопавлівському напрямку обстріляно райони Вугледару, Богоявленки, Новоукраїнки та Пречистівки Донецької області.

На запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження по Времівці на Донеччині та Зеленому Полю, Новополю, Новодарівці, Малинівці, Гуляйполю, Дорожнянці, Гуляйпілському, Чарівному, Білогір’ю, Малій Токмачці та Оріхову Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог здійснив обстріл зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Херсонської області та самого Херсона, є жертви серед мирного населення, постраждала цивільна інфраструктура.

 

 

Теги: #рф #війна #обстріл

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