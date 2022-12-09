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09:33 09.12.2022

Ракета компанії SpaceX вивела на орбіту 40 супутників OneWeb

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Ракета компанії SpaceX вивела на орбіту 40 супутників OneWeb

Ракета Falcon 9 успішно вивела на орбіту групу з 40 британських супутників зв'язку OneWeb, повідомила американська компанія-розробник носія SpaceX.

"Відділення 40 супутників OneWeb підтверджено", - йдеться в повідомленні.

Запуск був здійснений в четвер о 17:27 за часом східного узбережжя США зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді.

Приблизно через 1 годину 35 хвилин після старту всі супутники, кожен вагою близько 150 кг, були виведені на низьку навколоземну орбіту висотою 600 км, а потім за допомогою своїх іонних двигунів вони піднімуться на штатну орбіту висотою 1200 км.

Вони поповнили орбітальну групу OneWeb, яка з урахуванням нинішнього запуску тепер налічує 502 супутники. Загалом у перспективі планується угруповання з 648 апаратів.

Тим часом перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, що використовувався для запусків вже вчетверте, приблизно через вісім хвилин після старту здійснив керовану вертикальну посадку на майданчик Z-1 на космодромі на мисі Канаверал.

Крім того, спеціальне рятувальне судно SpaceX мало виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах. Повторне використання обтічника дає змогу економити компанії SpaceX до $ 6 млн на запусках своїх ракет.

Це перший запуск супутників OneWeb компанією SpaceX і найбільший за кількістю апаратів. Вони призначені для забезпечення споживачів широкосмуговим інтернетом за допомогою технологій мобільного супутникового зв'язку.

За даними британської компанії, нова партія супутників дасть змогу розширити охоплення території США, Європи і більшої частини Близького Сходу та Азії.

Теги: #falcon_9 #oneweb

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