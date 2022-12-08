Перші монети з портретом короля Чарльза III надішли в обіг у Великій Британії

У поштові відділення Великої Британії почали надходити монети вартістю 50 пенсів із портретом короля Чарльза III, там отримають 4,9 млн таких монет, повідомляє в четвер французька газета "Фігаро" з посиланням на Королівський монетний двір Великої Британії.

Портрет короля Чарльза III, розміщений на аверсі монети, створив скульптор Мартін Дженнінгс, уперше цей портрет презентували наприкінці вересня. Обличчя монарха на монеті повернуто наліво - відповідно до заведеної у Великій Британії традиції в бік, протилежний до попередника.

На реверсі монети зображені гербові щити та символи чотирьох народів, що входять до Сполученого Королівства.

Загалом спочатку в обіг надійдуть 9,6 млн нових монет. При цьому близько 27 млрд монет із портретом королеви Єлизавети II, які зараз є в обігу, залишаються законним платіжним засобом.

"Фігаро" зазначає, що перші банкноти з портретом короля Чарльза III з'являться в обігу в середині 2024 року.