Події

05:32 04.12.2022

В Ефіопію прибуло перше судно із 25 тис. тонн українського зерна

1 хв читати
В Ефіопію прибуло перше судно із 25 тис. тонн українського зерна

В Ефіопію у рамках гуманітарної програми "Зерно з України" президента України Володимира Зеленського прибуло перше судно з 25 тис. тонн українського зерна, повідомила пресслужба президента.

"Перше судно в рамках української гуманітарної програми "Зерно з України" третього грудня прибуло в Ефіопію, доставивши в порт Дорале 25 тис. тонн української пшениці", - йдеться у повідомленні.

Зеленський оголосив про цю програму 15 листопада під час саміту "G20".

Друге судно, завантаження якого завершується в українському порту Чорноморськ, наступного тижня вирушить в Ефіопію із 30 тис. тонн пшениці на борту.

Третє судно доставить 25 тис. тонн гуманітарної пшениці в Сомалі (завантаження в Одеському порту).

"Загалом у рамках гуманітарної ініціативи "Зерно з України" наша держава планує відправити понад 60 суден до Ефіопії, Судану, Південного Судану, Сомалі, Конго, Кенії, Ємену тощо", - сказано в повідомленні.

На реалізацію цієї програми залучено понад $180 млн. США.

 

 

 

Теги: #зерно #програма #ефіопія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:08 02.12.2022
Ведучий британської програми "Вижити за будь-яку ціну" Гріллз покаже програму про Зеленського та боротьбу українців за життя

Ведучий британської програми "Вижити за будь-яку ціну" Гріллз покаже програму про Зеленського та боротьбу українців за життя

15:08 01.12.2022
Україна відправила 27 тис. тонн пшениці для Алжиру

Україна відправила 27 тис. тонн пшениці для Алжиру

18:13 29.11.2022
Велика Британія виділяє 5 млн фунтів на "Зерно з України"

Велика Британія виділяє 5 млн фунтів на "Зерно з України"

10:45 29.11.2022
ОПЗ візьме участь в експорті продовольства зерновим коридором

ОПЗ візьме участь в експорті продовольства зерновим коридором

20:49 28.11.2022
Програма Grain from Ukraine акумулювала понад $180 млн і зібрала більше ніж 30 країн-учасниць

Програма Grain from Ukraine акумулювала понад $180 млн і зібрала більше ніж 30 країн-учасниць

20:07 27.11.2022
Експорт "зерновим коридором" у листопаді знизиться мінімум на 28,6% через позицію РФ

Експорт "зерновим коридором" у листопаді знизиться мінімум на 28,6% через позицію РФ

19:15 27.11.2022
США надали Україні $20 млн для підтримки зернової ініціативи

США надали Україні $20 млн для підтримки зернової ініціативи

06:20 27.11.2022
Переговори з МВФ щодо нової фінансової програми можуть розпочатися вже після 1-го перегляду Моніторингової програми

Переговори з МВФ щодо нової фінансової програми можуть розпочатися вже після 1-го перегляду Моніторингової програми

17:50 26.11.2022
Польща має намір розширити прикордонну з Україною інфраструктуру для експорту зерна - Моравецький

Польща має намір розширити прикордонну з Україною інфраструктуру для експорту зерна - Моравецький

17:46 26.11.2022
Польща виділить 20 млн євро на підтримку програми Grain from Ukraine – Моравецький

Польща виділить 20 млн євро на підтримку програми Grain from Ukraine – Моравецький

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський та Єрмак зустрілися у Києві із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд

Зеленський назвав граничну ціну $60 за барель російської нафти несерйозною

У Великій Британії, ймовірно, затримали російського бізнесмена Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей

Під час перебоїв із водопостачанням у Києві працюватимуть бюветні комплекси, підключені до генераторів - Кличко

На території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, загрози немає - Наєв

ОСТАННЄ

Російські окупанти продовжують мародерство на окупованій території Херсонської області

ЗС України за добу відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктів

Астронавти NASA повернулися на борт МКС після встановлення на ній нової сонячної панелі

У Херсоні обладнають цілодобову пекарню для забезпечення хлібом мешканців міста і військових

Зеленський на відкритті виставки до 300-річчя Сковороди: Наша перемога стає силою нашої єдності

Глава МЗС Литви про обмеження на російську нафту у розмірі $60 за барель: Повинні зробити більше

4 грудня: Цей день в Україні та в світі

Окупанти вдарили з мінометів по Есманській громаді Сумщини

Через перепади напруги у Харкові виник дефект тепломагістралі, без тепла тимчасово залишилися будинки у двох районах міста

Питання перейменування Харківського театру ім. Пушкіна не було внесено до порядку денного суботньої сесії облради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА