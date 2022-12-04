В Ефіопію прибуло перше судно із 25 тис. тонн українського зерна

В Ефіопію у рамках гуманітарної програми "Зерно з України" президента України Володимира Зеленського прибуло перше судно з 25 тис. тонн українського зерна, повідомила пресслужба президента.

"Перше судно в рамках української гуманітарної програми "Зерно з України" третього грудня прибуло в Ефіопію, доставивши в порт Дорале 25 тис. тонн української пшениці", - йдеться у повідомленні.

Зеленський оголосив про цю програму 15 листопада під час саміту "G20".

Друге судно, завантаження якого завершується в українському порту Чорноморськ, наступного тижня вирушить в Ефіопію із 30 тис. тонн пшениці на борту.

Третє судно доставить 25 тис. тонн гуманітарної пшениці в Сомалі (завантаження в Одеському порту).

"Загалом у рамках гуманітарної ініціативи "Зерно з України" наша держава планує відправити понад 60 суден до Ефіопії, Судану, Південного Судану, Сомалі, Конго, Кенії, Ємену тощо", - сказано в повідомленні.

На реалізацію цієї програми залучено понад $180 млн. США.