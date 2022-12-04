Події

01:33 04.12.2022

Питання перейменування Харківського театру ім. Пушкіна не було внесено до порядку денного суботньої сесії облради

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Питання щодо перейменування КУ "Харківський академічний російський драматичний театр ім. О.С. Пушкіна на "Харківський академічний драматичний театр" не було внесено до порядку денного сесії облради у суботу.

Як повідомила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко, це пов'язано зі зверненням громадської організації "Кругозір. Мотивація" з проханням винести питання про назву театру на громадські слухання.

"У зв'язку зі зверненням громадської організації ми пропонуємо доопрацювати це питання і після цього виносити його на сесію, щоб не зіткнутися із судами, обуренням тощо", - сказала Єгорова-Луценка на сесії, відеозапис якої оприлюднено прес-службою Харківської облради.

При цьому Єгорова-Луценко наголосила, що її позиція щодо необхідності перейменування театру залишається незмінною. Вона пообіцяла, що це питання буде винесене на найближчу сесію, яку планується провести до кінця грудня.

Відповідаючи на запитання про те, яким чином можуть проводитись громадські слухання в умовах воєнного стану, голова облради припустила, що це може відбуватися онлайн, у формі інтернет-опитування.

Голова фракції "Європейська солідарність" Олександр Скорик запропонував таки включити питання про перейменування театру ім.Пушкіна на порядок денний, посилаючись на те, що він уже розглядався і був підтриманий профільною комісією. Однак його пропозицію підтримали лише 26 депутатів, 6 проголосували проти, 12 утрималися.

Як повідомлялося, питання про перейменування театру вже виносилося на сесію облради у вересні, але набрало лише 44 голоси з необхідних для ухвалення рішення 61.

Теги: #театр #харків #україна_єс #перейменування

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