Події

00:11 03.12.2022

Зеленський відзначив тих, хто повертає нормальне життя на Херсонщину

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Зеленський відзначив тих, хто повертає нормальне життя на Херсонщину

Президент України Володимир Зеленський відзначає високі темпи відновлювальних робіт у Херсонській області.
«Хочу сьогодні відзначити і всіх, хто повертає нормальне життя у звільнені райони, зокрема, на Херсонщину і в місто Херсон. Це люди з різних областей – усі об'єдналися, усі відгукнулися на заклик допомогти... Це наші енергетики, будівельники, зв'язківці, ремонтні бригади, бізнес, місцеві керівники, сапери», - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.
«Лише за кілька днів цього тижня було вилучено понад 200 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває», - зазначив Зеленський.
За його словами, «у Херсонській області щотижня більше покриття зв'язку, більше постачання електрики та газу, більше транспортних можливостей. Щотижня більше доступу до нормальної медицини, до освітніх та соціальних послуг».
«Сьогодні ж у Херсоні запрацювала і трансляція українського телемарафону «Єдині новини». Я дякую всім, хто попри постійні російські обстріли та різні намагання терористів перешкоджати нам робить усе, щоб українці могли жити – жити нормально», - сказав він.

Теги: #україна #відновлення #херсонська_область

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