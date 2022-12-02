Події

11:03 02.12.2022

Український генпрокурор обговорив у Гаазі з колегами з 20 країн створення тимчасового Офісу прокурора зі стратегії розслідування злочину агресії

1 хв читати
Український генпрокурор обговорив у Гаазі з колегами з 20 країн створення тимчасового Офісу прокурора зі стратегії розслідування злочину агресії

Генеральний прокурор України Андрій Костін у Гаазі взяв участь у першій координаційній нараді прокурорів із 20 країн, які розслідують воєнні злочини РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Перебуваючи з офіційним візитом у Гаазі, генеральний прокурор Андрій Костін взяв участь у першій координаційній нараді прокурорів з 20 країн, які розслідують воєнні злочини РФ. Захід організований Євроюстом", - ідеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі у п'ятницю.

У повідомленні зазначається, що під час зустрічі "обговорили посилення співпраці, шляхи обміну доказами та інформацією, а також ініціативу створення тимчасового Офісу прокурора, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії".

"Сьогодні зустрілися вірні друзі та партнери України, сповнені рішучості притягнути агресора до відповідальності. Працюємо разом заради справедливості та нашої спільної перемоги", – зазначив Костін.

Теги: #гаага #костін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:21 28.11.2022
Український генпрокурор обговорив із британськими колегами перспективи створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії

Український генпрокурор обговорив із британськими колегами перспективи створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії

12:13 24.11.2022
Генпрокурор: Визнання РФ державою - спонсором тероризму демонструє політичну волю створення Спецтрибуналу

Генпрокурор: Визнання РФ державою - спонсором тероризму демонструє політичну волю створення Спецтрибуналу

13:00 18.11.2022
Масовані атаки на цивільну інфраструктуру не завадять прокурорам досягти результату у розслідуванні злочинів РФ – генпрокурор

Масовані атаки на цивільну інфраструктуру не завадять прокурорам досягти результату у розслідуванні злочинів РФ – генпрокурор

21:43 17.11.2022
Стефанчук вірить, що російські ідеологи війни проти України отримають довічні вироки

Стефанчук вірить, що російські ідеологи війни проти України отримають довічні вироки

18:53 14.11.2022
Генпрокурор: 10 мобільних груп із документування злочинів окупантів уже працюють на Херсонщині

Генпрокурор: 10 мобільних груп із документування злочинів окупантів уже працюють на Херсонщині

17:03 02.11.2022
Генпрокурор: Якнайшвидше створення компенсаційного механізму - загальне моральне зобов'язання перед українським народом

Генпрокурор: Якнайшвидше створення компенсаційного механізму - загальне моральне зобов'язання перед українським народом

15:40 31.10.2022
Президент корпорації "Мотор Січ" на початку війни наказав розукомплектувати гелікоптери – генпрокурор

Президент корпорації "Мотор Січ" на початку війни наказав розукомплектувати гелікоптери – генпрокурор

15:30 31.10.2022
Генпрокурор: обстрілами енергетичної інфраструктури Росія намагається створити українцям непридатні до життя умови, це ще один доказ геноциду

Генпрокурор: обстрілами енергетичної інфраструктури Росія намагається створити українцям непридатні до життя умови, це ще один доказ геноциду

15:27 31.10.2022
Генпрокурор: Ми зафіксували понад 300 фактів, які належать до визначення геноциду, відкрито п'ять проваджень

Генпрокурор: Ми зафіксували понад 300 фактів, які належать до визначення геноциду, відкрито п'ять проваджень

15:14 31.10.2022
Генпрокурор: За підтвердженими даними кримінальних проваджень, від російської агресії в Україні загинули 7 938 цивільних, із них 430 діти

Генпрокурор: За підтвердженими даними кримінальних проваджень, від російської агресії в Україні загинули 7 938 цивільних, із них 430 діти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У закривавлених пакунках, відправлених до українських посольств, були очі тварин

У Тернополі надійшла інформація про можливе мінування будівель автовокзалу і ТРЦ

СБУ вживає контррозвідувальних заходів на об'єктах УПЦ (МП) у трьох областях України

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 90 тис. осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили атаки ворога в районах 14 населених пунктів на Донбасі

ОСТАННЄ

У закривавлених пакунках, відправлених до українських посольств, були очі тварин

У Херсоні затримано російського агента, який коригував обстріли позицій ЗСУ

Нардеп Костенко: Європа вже знає, як збивати кожну російську ракету

СБУ має очолювати політик – нардеп Костенко

У Тернополі надійшла інформація про можливе мінування будівель автовокзалу і ТРЦ

У вихідні в Україні без опадів, місцями ожеледиця

Люди на Херсонщині повертаються навіть до будинків без дахів – нардеп Костенко

Прогноз погоди на вихідні 3–4 грудня: зима вступає у свої права не кваплячись

На Херсонщині автомобіль наїхав на міну, загинув чоловік - ДСНС

Окупанти 42 рази обстріляли за добу Херсонську область, загинуло 3 людей, 7 мешканців поранено - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА