Український генпрокурор обговорив у Гаазі з колегами з 20 країн створення тимчасового Офісу прокурора зі стратегії розслідування злочину агресії

Генеральний прокурор України Андрій Костін у Гаазі взяв участь у першій координаційній нараді прокурорів із 20 країн, які розслідують воєнні злочини РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Перебуваючи з офіційним візитом у Гаазі, генеральний прокурор Андрій Костін взяв участь у першій координаційній нараді прокурорів з 20 країн, які розслідують воєнні злочини РФ. Захід організований Євроюстом", - ідеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі у п'ятницю.

У повідомленні зазначається, що під час зустрічі "обговорили посилення співпраці, шляхи обміну доказами та інформацією, а також ініціативу створення тимчасового Офісу прокурора, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії".

"Сьогодні зустрілися вірні друзі та партнери України, сповнені рішучості притягнути агресора до відповідальності. Працюємо разом заради справедливості та нашої спільної перемоги", – зазначив Костін.