Події

07:12 02.12.2022

Росіяни обстріляли Запоріжжя, горить будівля інфраструктурного об'єкта

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Росіяни обстріляли Запоріжжя, горить будівля інфраструктурного об'єкта

У ніч на п'ятницю російські окупанти обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого спалахнула будівля інфраструктурного об'єкта, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"У результаті ворожої атаки горить будівля інфраструктурного об'єкта. Від вибухової хвилі у довколишніх будинках вилетіли шибки", - написав він у телеграм-каналі.

Куртєв наголосив, що на місцях вже працюють відповідні служби.

"Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", – додав він.

Раніше повідомлялося про вибухи у Запоріжжі.

 

 

юв

Теги: #запоріжжя #обстріл

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