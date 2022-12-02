Росіяни обстріляли Запоріжжя, горить будівля інфраструктурного об'єкта
У ніч на п'ятницю російські окупанти обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого спалахнула будівля інфраструктурного об'єкта, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
"У результаті ворожої атаки горить будівля інфраструктурного об'єкта. Від вибухової хвилі у довколишніх будинках вилетіли шибки", - написав він у телеграм-каналі.
Куртєв наголосив, що на місцях вже працюють відповідні служби.
"Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", – додав він.
Раніше повідомлялося про вибухи у Запоріжжі.
юв