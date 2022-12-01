Глава МЗС України та Швеції домовилися про новий пакет санкцій та їх посилення на РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм шведським колегою Тобіасом Білльстремом (TobiasBillstrom), з яким домовився про посилення санкцій проти РФ, а також про прискорення вступу України до Європейського Союзу.

"Зосереджена та дружня зустріч із міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Білльстремом - зараз у Бухаресті. Ми домовилися, що санкційний тиск на Росію необхідно посилити, і докладно обговорили наступний пакет санкцій ЄС", - написав Кулеба у мікроблозі Твіттер у ніч на четвер.

За його словами, сторони також зосередились на засобах прискорення вступу України до ЄС.