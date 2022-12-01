Події

06:29 01.12.2022

Глава МЗС України та Швеції домовилися про новий пакет санкцій та їх посилення на РФ

1 хв читати
Глава МЗС України та Швеції домовилися про новий пакет санкцій та їх посилення на РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм шведським колегою Тобіасом Білльстремом (TobiasBillstrom), з яким домовився про посилення санкцій проти РФ, а також про прискорення вступу України до Європейського Союзу.

"Зосереджена та дружня зустріч із міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Білльстремом - зараз у Бухаресті. Ми домовилися, що санкційний тиск на Росію необхідно посилити, і докладно обговорили наступний пакет санкцій ЄС", - написав Кулеба у мікроблозі Твіттер у ніч на четвер.

За його словами, сторони також зосередились на засобах прискорення вступу України до ЄС.

Теги: #рф #україна #санкції #швеція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:27 01.12.2022
Зеленський отримав нагороду "International Pioneer Award" за непохитну відданість принципам свободи та демократії

Зеленський отримав нагороду "International Pioneer Award" за непохитну відданість принципам свободи та демократії

02:31 01.12.2022
Пентагон та "Raytheon Technologies" уклали контракт на виготовлення шести ППО NASAMS для України

Пентагон та "Raytheon Technologies" уклали контракт на виготовлення шести ППО NASAMS для України

02:31 01.12.2022
Пентагон та "Raytheon Technologies" уклали контракт на виготовлення шести ППО NASAMS для України

Пентагон та "Raytheon Technologies" уклали контракт на виготовлення шести ППО NASAMS для України

00:32 01.12.2022
Кулеба обговорив зусилля щодо реалізації формули миру з главою МЗС Данії

Кулеба обговорив зусилля щодо реалізації формули миру з главою МЗС Данії

23:41 30.11.2022
Необхідно забезпечити передбачуваність відключень електрики

Необхідно забезпечити передбачуваність відключень електрики

23:35 30.11.2022
На Ставці проаналізували наміри окупантів та готували протидію

На Ставці проаналізували наміри окупантів та готували протидію

23:33 30.11.2022
Глави МЗС України та Канади обговорили реалізацію зернової ініціативи та формули світу

Глави МЗС України та Канади обговорили реалізацію зернової ініціативи та формули світу

23:31 30.11.2022
Путін залежить від настрою російського суспільства

Путін залежить від настрою російського суспільства

23:28 30.11.2022
Кулеба про визнання Німеччиною Голодомору – це не просто історичне рішення. Це принцип, де немає нічого неможливого

Кулеба про визнання Німеччиною Голодомору – це не просто історичне рішення. Це принцип, де немає нічого неможливого

21:05 30.11.2022
Блінкен підтвердив готовність США надавати Україні засоби ППО

Блінкен підтвердив готовність США надавати Україні засоби ППО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пентагон та "Raytheon Technologies" уклали контракт на виготовлення шести ППО NASAMS для України

Пентагон та "Raytheon Technologies" уклали контракт на виготовлення шести ППО NASAMS для України

Необхідно забезпечити передбачуваність відключень електрики

На Ставці проаналізували наміри окупантів та готували протидію

Путін залежить від настрою російського суспільства

ОСТАННЄ

Нове ізраїльське керівництво може допомогти Україні системами ППО

Зеленський подякував Німеччині за визнання Голодомору 1930-х геноцидом українського народу

Розробку об'єднаної містобудівної та земельної документації буде відновлено за допомогою міжнародних партнерів

Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

На Харківщині затримано місцеву мешканку, яка зірвала Державний Прапор із Вільшанського старостату

Експостпред США в ООН Ніккі Гейлі думає про участь у президентських перегонах

Директору Куп'янського ліцею, яка відправляла вчителів до Курська для "підвищення кваліфікації", заочно оголошено про підозру в колабораціонізмі

Уже 65% абонентів Херсона підключені до енергоживлення - К. Тимошенко

Кабмін схвалив ліквідацію представництва "Нафтогазу" у Німеччині

В ІД повідомляють про загибель свого ватажка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА