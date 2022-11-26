Байден: ми вшановуємо пам'ять жертв Голодомору і вклоняємося перед відважним українським народом

Президент США Джо Байден у річницю Голодомору заявив, що США вшановують пам'ять усіх загиблих у цій безглуздій трагедії і віддають належне стійкості українського народу, який пережив розруху і тиранію, щоб врешті-решт створити вільне і демократичне суспільство.

"У той час як хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію і свободу від жорстокої агресії Росії, ми не забуваємо вшанувати також жертв несправедливості і жахів, заподіяних Україні в минулому. У листопаді цього року відзначається річниця Голодомору – "смерті від голоду". Під час свого правління Йосип Сталін провадив жорстку і репресивну політику щодо України, включаючи створення умисного голоду в 1932-33 роках, який призвів до загибелі мільйонів невинних українських жінок, чоловіків і дітей", - йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Президент США також заявив, що США підтверджують непохитну відданість суверенітету і територіальній цілісності України і вшановують пам'ять жертв голодоморів.

"Ми вшановуємо пам'ять усіх загиблих у цій безглуздій трагедії і віддаємо належне стійкості українського народу, який пережив розруху і тиранію, щоб врешті-решт створити вільне і демократичне суспільство. Цього місяця ми вшановуємо пам'ять жертв Голодомору. Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету і територіальній цілісності України. І ми вклоняємося перед відважним українським народом, який продовжує хоробро чинити опір нападу Росії на свою демократію", - наголосив Байден.