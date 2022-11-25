Події

20:18 25.11.2022

Частину Херсона буде підключено до енергосистеми у неділю-понеділок

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Частину Херсона буде підключено до енергосистеми у неділю-понеділок

Частина Херсона може бути підключена до електроенергії у неділю-понеділок, повідомив гендиректор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

"Сьогодні наші бригади закінчують ремонт лінії 150 кВт, і ми маємо впевненість, що часткове відновлення електропостачання Херсона відбудеться у неділю-понеділок", – сказав Фоменко в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю ввечері.

Він пояснив, що одна із бригад ДТЕК у рамках допомоги "Херсонобленерго" працює саме над енергопостачанням обласного центру.

 

 

Теги: #херсон #е_е #підключення

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