Частину Херсона буде підключено до енергосистеми у неділю-понеділок

Частина Херсона може бути підключена до електроенергії у неділю-понеділок, повідомив гендиректор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

"Сьогодні наші бригади закінчують ремонт лінії 150 кВт, і ми маємо впевненість, що часткове відновлення електропостачання Херсона відбудеться у неділю-понеділок", – сказав Фоменко в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю ввечері.

Він пояснив, що одна із бригад ДТЕК у рамках допомоги "Херсонобленерго" працює саме над енергопостачанням обласного центру.