Події

20:10 23.11.2022

Зеленський виступить на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН щодо України - ЗМІ

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Президент України Володимир Зеленський виступить у середу на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів Росії, повідомляє AFP із посиланням на двох дипломатів.
"Зеленський виступить на екстрених дебатах, які запитала Україна і які мають розпочатися о 16:00 (21:00 за Гринвічем) у Нью-Йорку, через відеозв'язок, повідомили AFP два дипломати", - йдеться в повідомленні агентства.
Відповідне засідання Ради Безпеки ООН під назвою "Підтримка миру та безпеки України" анонсовано в розкладі трансляцій ООН.

Теги: #радбез_оон #зеленський

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