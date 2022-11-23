Зеленський виступить на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН щодо України - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський виступить у середу на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів Росії, повідомляє AFP із посиланням на двох дипломатів.

"Зеленський виступить на екстрених дебатах, які запитала Україна і які мають розпочатися о 16:00 (21:00 за Гринвічем) у Нью-Йорку, через відеозв'язок, повідомили AFP два дипломати", - йдеться в повідомленні агентства.

Відповідне засідання Ради Безпеки ООН під назвою "Підтримка миру та безпеки України" анонсовано в розкладі трансляцій ООН.