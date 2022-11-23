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18:18 23.11.2022

В умовах відсутності світла українці можуть отримати допомогу та зігрітися у поліцейських відділеннях

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В умовах відсутності світла українці можуть отримати допомогу та зігрітися у поліцейських відділеннях

Поліція України в умовах відсутності електропостачання забезпечує безпеку на дорогах у посиленому режимі, українці можуть звернутися по допомогу і до поліцейських на вулиці, і погрітися у відділеннях поліції, які забезпечені засобами зв'язку та генераторами, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Ми говоримо про можливі майнові злочини та дорожньо-транспортні пригоди. Тому ми збільшили з сьогоднішнього вечора автомобільні патрулі вдвічі, також додатково підготували 3 тисячі піших патрулів у всіх регіонах нашої держави", - розповів Клименко у середу в ефірі національного телемарафону.

"Ми перекриваємо найважливіші перехрестя, там вже перебувають регулювальники дорожнього руху, ми перекриваємо всі дороги, насамперед неосвітлені ділянки доріг та мікрорайони, які тимчасово залишилися без світла", - додав голова Нацполіції.

Він закликав за неможливості додзвонитися до поліції виходити на вулицю та повідомляти про наслідки обстрілів чи інші злочини безпосередньо поліцейським, які несуть службу.

Клименко також наголосив, що всі підрозділи поліції в повному обсязі працюють, обладнані генераторами та готові приймати громадян, зокрема для обігріву.

"Понад 1200 відділень поліції на всій території нашої держави без винятку працюють у повному режимі. Вони забезпечені і засобами зв'язку, і генераторами. І ми запрошуємо наших громадян, які потребують допомоги, зокрема для обігріву, у відділення поліції", - сказав Клименко.

"Ми цілодобово перебуваємо на службі", - додав він.

Теги: #клименко

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