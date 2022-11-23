Європарламент визнав РФ державою - спонсором тероризму й закликав до її міжнародної ізоляції - резолюція

Європейський парламент визнав Російську Федерацію державою - спонсором тероризму і державою, яка застосовує засоби тероризму, закликавши до її всеосяжної міжнародної ізоляції.

Відповідну резолюцію було проголосовано в середу в Страсбурзі в рамках пленарного засідання ЄП.

"Резолюцію ухвалено переважною більшістю", - анонсувала результати голосування президент ЄП Роберта Мецола.

"(ЄП) наголошує, що умисні напади та звірства, вчинені Російською Федерацією стосовно цивільного населення України, руйнування цивільної інфраструктури та інші серйозні порушення прав людини й міжнародного гуманітарного права прирівнюються до актів терору проти українського населення і є воєнними злочинами, висловлює своє беззастережне обурення і засудження цих нападів і злочинів, а також інших дій, вчинених Росією для досягнення своїх деструктивних політичних цілей в Україні та на території інших країн; з урахуванням цього визнає Росію державою - спонсором тероризму і державою, що застосовує засоби тероризму", - зазначено в резолюції.

Крім того, ЄП закликав Раду внести до списку осіб, груп і організацій, залучених у терористичну діяльність (список терористів ЄС), так звану групу Вагнера і 141-й спеціальний моторизований полк, відомий як кадирівці, а також інші фінансовані Росією озброєні групи, ополчення та проксі.

У ЄП визнали необхідним, щоб ЄС і держави-члени розробили правову основу для визначення держав спонсорами тероризму і держав, що використовують засоби тероризму, що "зумовить низку істотних обмежувальних заходів стосовно цих країн і матиме серйозні обмеження для відносин ЄС із цими країнами". "(ЄП) закликає Раду потім розглянути питання про внесення Російської Федерації до такого списку держав - спонсорів тероризму ЄС і закликає партнерів ЄС вжити аналогічних заходів", - деталізується в резолюції.

ЄП також закликав ЄС і його держави-члени вжити заходів для ініціації "всеосяжної міжнародної ізоляції" Російської Федерації, зокрема щодо членства Росії в міжнародних організаціях і органах, таких як Рада безпеки ООН, і закликав утримуватися від проведення будь-яких офіційних заходів на території Російської Федерації.

Також ЄП закликав до подальшого скорочення дипломатичних відносин із Росією і до того, щоб "контакти з її офіційними представниками на всіх рівнях було зведено до абсолютно необхідного мінімуму, а країни-члени ЄС - закрити та заборонити афілійовані з Росією установи, такі як російські центри науки та культури, організації і асоціації російської діаспори, які діють під егідою і під керівництвом російських дипломатичних місій і просувають російську державну пропаганду у світі".

ЄП знову заявив про свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах і знову засудив незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну Росії проти України. "(ЄП) вимагає, щоб Росія та її маріонеткові сили припинили всі воєнні дії, зокрема напади на житлові райони та цивільну інфраструктуру, і щоб Росія вивела всі збройні сили, маріонеткові сили та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України, припинила насильницьку депортацію українських цивільних осіб і насильницьке всиновлення українських дітей, звільнила всіх затриманих в Україні осіб і назавжди припинила порушувати або погрожувати суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України", - закликав Європарламент.