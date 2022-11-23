Приблизно десятеро людей загинули під час стрілянини в супермаркеті у Вірджинії

Імовірно, до десяти людей загинули внаслідок стрілянини в супермаркеті Walmart у місті Чесапік у штаті Вірджинія, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на поліцію.

Представник місцевої поліції Лео Косінські зазначив, що поки що немає точних даних про жертви, але, ймовірно, "їх менше десяти".

Косінські зазначив, що стрілка ліквідовано. За його словами, поки що не ясно, чи був нападник співробітником магазину чи ні.