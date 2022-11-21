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18:36 21.11.2022

Окупанти розпочали роздачу в Криму мобілізаційних повісток під підпис - Генштаб ЗСУ

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 Російські окупанти розпочали на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим у понеділок вручення під підпис повісток у рамках заходів прихованої мобілізації, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"На тимчасово окупованій території АР Крим тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Зокрема, в місті Сімферополь 19 листопада поточного року відбулась нарада за участі так званих керівників силових структур з представниками управління міста та головами селищних рад. Головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації. З метою вирішення зазначеної проблеми, з 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #крим #генштаб_зсу

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