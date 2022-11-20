Окупанти обстріляли околиці двох прикордонних сіл Сумської області, втрат немає

Російські окупанти здійснили обстріл околиць сіл Вовківка та Мала Слобідка Шосткинського району Сумської області у неділю вдень, повідомляється на сторінці оперативного командування "Північ" на фейсбук-сторінці.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

"З 14:32 до 14:58 повідомили про 24 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, з території Росії у напрямку прикордоння Сумської області. Попередньо влучання у район н.п. Вовківка... З 14:27 до 14:35 повідомили про 7 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії 152 мм, в район н.п. Мала Слобідка (Сумська область)", - йдеться в повідомленні.