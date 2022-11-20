В Україну можуть передати протидронні гармати DronesVision ADS

В Україну мають намір передати 1000 протидронних гармат тайванського виробництва DronesVision ADS, вони використовуються для виявлення та знищення дронів супротивника, повідомляє пресслужба Міжнародного благодійного фонду "Софія-Київська".

"Застосування протидронних гармат дозволить одразу ліквідувати ворожі російські дрони, коли ті потраплятимуть у зону дії гармат, яка становить 2000 метрів. Передбачається, що протидронні гармати застосовуватимуться у зоні бойових дій, біля об'єктів критичної інфраструктури та охорони українських міст", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що така зброя може блокувати передання даних із дронів противника, "глушити радіочастоти дрону, перехоплювати дані і віддалено управляти ворожим БПЛА, а також здатні негайно приземлити дрон".

Одна гармата важить 5,5 кг. Усі гармати мають сертифікат безпеки оператора, виданий країнами-членами НАТО і сертифікацію ЄС CE.

Планується придбання 1 000 таких гармат для ЗСУ, як передбачено у меморандумі про співпрацю, підписаному між виробником гармат – DroneVision Incorporation та Міжнародним благодійним фондом "Софія-Київська".